Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сікан близький до трансферу в Андерлехт – джерело

Олександр Булава — 17 січня 2026, 13:45
Сікан близький до трансферу в Андерлехт – джерело
Данило Сікан
Trabzonspor

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан близький до переходу в бельгійський Андерлехт.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабунчоглу.

Клуби узгодили трансфер 24-річного українця за 4 млн євро. Інші деталі наразі невідомі.

У поточному сезоні Сікан зіграв 16 матчів за Трабзонспор, в яких відзначився 4 голами та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює українця у 5 мільйонів євро.

Нещодавно агент форварда Юнус Емре Саїлган підтвердив високу ймовірність переходу Данила Сікана в оренду під час зимового трансферного вікна. Він назвав трьох претендентів на українця.

Раніше повідомлялось про інтерес до Сікана з боку представника Бундесліги.

Андерлехт Трабзонспор Футбольні трансфери Данило Сікан

Данило Сікан

Гол Батагова та дубль Сікана допомогли Трабзонспору здобути розгромну перемогу в Кубку Туреччини
Ми могли б це розглянути: президент турецького клубу – про можливе підписання українського нападника
Трабзонспор із Зубковим та Батаговим розгромно програв Галатасараю в 1/2 фіналу Суперкубку Туреччини
Тренер Трабзонспора повідомив про травму українця
Агент Сікана назвав три клуби, які зацікавлені в оренді форварда

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік