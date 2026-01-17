Сікан близький до трансферу в Андерлехт – джерело
Український нападник Трабзонспора Данило Сікан близький до переходу в бельгійський Андерлехт.
Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабунчоглу.
Клуби узгодили трансфер 24-річного українця за 4 млн євро. Інші деталі наразі невідомі.
У поточному сезоні Сікан зіграв 16 матчів за Трабзонспор, в яких відзначився 4 голами та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює українця у 5 мільйонів євро.
Нещодавно агент форварда Юнус Емре Саїлган підтвердив високу ймовірність переходу Данила Сікана в оренду під час зимового трансферного вікна. Він назвав трьох претендентів на українця.
Раніше повідомлялось про інтерес до Сікана з боку представника Бундесліги.