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Захисник Полісся після важкої травми повернувся до тренувань з першою командою

Олексій Мурзак — 19 лютого 2025, 15:15
Захисник Полісся після важкої травми повернувся до тренувань з першою командою
Данило Безкоровайний
ФК Полісся

Центральний захисник Полісся, Данило Безкоровайний, який зазнав важкої травми (розрив хрестоподібних зв'язок) влітку минулого року, цього тижня почав повноцінно тренуватися з першою командою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Таким чином, у лазареті Полісся перед матчем 18-го туру проти Інгульця залишається тільки Анді Хадрой. Албанський новачок відновлюється після пошкодження задньої поверхні стегна. За прогнозами лікарів, гравець зможе відновитися орієнтовно за тиждень.

Матч 18 туру Інгулець – Полісся відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок о 15:30.

Раніше стало відомо, що житомирський клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.

Безкоровайний Інгулець Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Безкоровайний

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