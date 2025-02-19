Захисник Полісся після важкої травми повернувся до тренувань з першою командою

Центральний захисник Полісся, Данило Безкоровайний, який зазнав важкої травми (розрив хрестоподібних зв'язок) влітку минулого року, цього тижня почав повноцінно тренуватися з першою командою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Таким чином, у лазареті Полісся перед матчем 18-го туру проти Інгульця залишається тільки Анді Хадрой. Албанський новачок відновлюється після пошкодження задньої поверхні стегна. За прогнозами лікарів, гравець зможе відновитися орієнтовно за тиждень.

Матч 18 туру Інгулець – Полісся відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок о 15:30.

Раніше стало відомо, що житомирський клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.