Захисник Полісся після важкої травми повернувся до тренувань з першою командою
Данило Безкоровайний
ФК Полісся
Центральний захисник Полісся, Данило Безкоровайний, який зазнав важкої травми (розрив хрестоподібних зв'язок) влітку минулого року, цього тижня почав повноцінно тренуватися з першою командою.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Таким чином, у лазареті Полісся перед матчем 18-го туру проти Інгульця залишається тільки Анді Хадрой. Албанський новачок відновлюється після пошкодження задньої поверхні стегна. За прогнозами лікарів, гравець зможе відновитися орієнтовно за тиждень.
Матч 18 туру Інгулець – Полісся відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок о 15:30.
Раніше стало відомо, що житомирський клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.