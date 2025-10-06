Українська правда
Цитаїшвілі – про війну в Україні: Сподіваюся, це все скоро закінчиться

Володимир Варуха — 6 жовтня 2025, 16:34
Колишній футболіст київського Динамо та молодіжної збірної України з футболу Георгій Цитаїшвілі розповів про війну в Україні.

Його цитує пресслужба футбольного клубу Мец.

"Що для мене символізує Україна? Саме там я зустрів свою дружину, яка наполовину українка. Коли почалася війна, це було жахливо... Ми вимушені були покинути країну, де почуваєшся як удома, і поїхали зі страхом у шлунку. У мене досі там живе кілька друзів, і ситуація далека від ідеальної. Сподіваюся, це закінчиться якомога швидше", – сказав Цітаїшвілі.

Цитаїшвілі разом зі збірною України U-20 у 2019 році виграв молодіжний чемпіонат світу, який проходив у Польщі. Також гравець декілька сезонів провів у Динамо та виступав в орендах у Ворсклі та Чорноморці.

У січні 2025 року Цитаїшвілі змінив національну збірну та почав виступати за Грузію.

