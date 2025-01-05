Вінгер Динамо змінив національну збірну

Сенегальський вінгер Динамо Самба Діалло, який на правах оренди грає за Хапоель, вирішив виступати за збірну Гвінеї.

Про це повідомляє Dsports.sn.

Агент гравця розповів, що Гвінея домагалася його відповіді протягом кількох місяців. Саме головний тренер гвінейців Каба Діавара зв’язався з ним особисто.

"Самба вважав за краще дочекатися дзвінка наставника збірної Сенегалу Аліу Сіссе. На жаль, у березні, коли Сіссе обдзвонив кількох молодих гравців, але не зв’язався з Діалло, Самба почав думати про новий виклик. Коли Гвінея повернулася із пропозицією, він дав свою згоду. Наразі він знаходиться у розпорядженні збірної Гвінеї", – розповів агент футболіста.

22-річний Діалло народився в Дакарі та виступав за юнацькі команди Сенегалу. Разом із збірною Сенегалу U-20 вінгер став переможцем молодіжного Кубка африканських націй-2023.

Контракт Діалло з Динамо розрахований до кінця 2026 року.

Раніше стало відомо, що гравець збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі, який належить київському Динамо, не перейде до болгарського ЦСКА 1948.