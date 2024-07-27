Цітаішвілі: Не сумнівався, отримавши пропозицію від Гранади

Футболіст київського Динамо та національної збірної Грузії Георгій Цітаішвілі прокоментував свій перехід в іспанську Гранаду на правах оренди.

Слова 23-річного півзахисника наводить видання Mundo Deportivo.

"У моєї дружини є будинок в Іспанії. Моя донька народилась в Іспанії. Я приїжджаю сюди у відпустку. Мені дуже подобається Іспанія. Грати в Іспанії — це мрія. Коли я отримав пропозицію від Гранади, я не сумнівався, бо це історичний клуб, і я віддам все, щоб захищати його кольори".

Гранада підписала Цітаішвілі на правах річної оренди та має право на викуп у Динамо контракту талановитого гравця. Портал Transfermarkt оцінює вартість Георгія у 800 тисяч євро, а його чинна угода з "біло-синіми" розрахована до літа 2026 року.

За підсумками минулого сезону Гранада фінішувала на 20-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги та вилетіла в Сегунду — другий за силою дивізіон іспанського футболу.