Гравець Динамо може взимку перейти в ЦСКА

24-річний півзахисник київського Динамо та національної збірної Грузії Георгій Цітаішвілі, який наразі виступає за Гранаду, взимку може змінити клуб.

Про це повідомляє Gol.bg.

Софійський ЦСКА розпочав переговори з киянами щодо підписання гравця. Однак наразі невідомо, чи йдеться про оренду, чи про повноцінний трансфер.

Нагадаємо, у липні Цітаішвілі перейшов на правах річної оренди в іспанську Гранаду, яка має право на викуп у киян контракту талановитого гравця. Портал Transfermarkt оцінює вартість Георгія у 800 тисяч євро.

У поточному сезоні на його рахунку 15 матчів, в яких він відзначився 1 голом та віддав 1 асист.