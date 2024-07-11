Син Зідана продовжить кар'єру в другому дивізіоні Іспанії
Тео Зідан, син легендарного французького футболіста Зінедіна Зідана, став гравцем іспанської Кордоби.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Гравець перейшов на правах вільного агента. Контракт із півзахисником розрахований на 2 роки.
У минулому сезоні Зідан-молодший виступав за Реал Кастілью у третьому дивізіоні Іспанії. На його рахунку 37 матчів, два забиті м'ячі та чотири асисти.
Зазначимо, що Кордоба у наступному сезоні буде виступати в Сегунді — другому по силі чемпіонату країни.