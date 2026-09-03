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Карпати спіймали кураж: український тренер – про успішний старт сезону для "левів"

Денис Іваненко — 3 вересня 2026, 11:51
Карпати спіймали кураж: український тренер – про успішний старт сезону для левів
ФК Карпати

Микола Цимбал висловився про успішний старт сезону від львівських Карпат.

Його слова передає Український футбол.

Тренер схвально оцінив виступ команди Франа Фернандеса, яка наразі очолює турнірну таблицю УПЛ. При цьому він заявив, що не здивований результатами "левів".

"Якщо говорити безпосередньо про Карпати, то мене їхній результат не здивував. Клуб дуже якісно та продуктивно попрацював на трансферному ринку. До того ж сприяв календар. 

У стартовому поєдинку вони здолали Кривбас, який наразі перебудовується після втрати лідерів. Далі були домашні матчі на стадіоні "Україна" за шаленої підтримки вболівальників, якої зараз дуже бракує іншим клубам. Карпати спіймали кураж", – сказав Цимбал.

Зазначимо, що у стартових чотирьох турах львівська команда набрала 10 очок. Вона також пробилась до 1/16 фіналу Кубку України, здолавши Оболонь.

Наступний матч "леви" проведуть 5 вересня. У центральному поєдинку туру вони зустрінуться із донецьким Шахтарем.

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