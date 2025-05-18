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Це було цікаве полювання, – Шовковський прокоментував перемогу Динамо в чемпіонаті України

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 18:27
Це було цікаве полювання, – Шовковський прокоментував перемогу Динамо в чемпіонаті України
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився емоціями після матчу з Чорноморцем, який зафіксував перемогу команди в чемпіонаті України.

Фахівець поспілкувався із Футбол 360.

"Трішечки посвяткували, але вже збираємось в дорогу, адже нам ще шість годин їхати до Києва. Пенальті? Я ніколи не дивлюсь пенальті, це ще з мого минулого футбольного життя. 

Я хочу привітати усіх вболівальників Динамо з чемпіонством – це було цікаве полювання. Воно не було простим, як би хто не казав. Ми до цього йшли з минулого року і від початку сезону поставили таку мету. 

Нам є над чим працювати, чого досягати, але сьогодні ми святкуємо та вітаємо усіх вболівальників та третьою зіркою", – розповів Шовковський.

Зазначимо, що гол у ворота Чорноморця дозволив Андрію Ярмоленку встановити абсолютний рекорд у клубі в межах чемпіонаті України.

Також повідомлялось, що принциповий суперник киян донецький Шахтар вперше за майже 30 років фінішував поза чільною двійкою у турнірній таблиці.

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