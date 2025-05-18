Це було цікаве полювання, – Шовковський прокоментував перемогу Динамо в чемпіонаті України

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився емоціями після матчу з Чорноморцем, який зафіксував перемогу команди в чемпіонаті України.

Фахівець поспілкувався із Футбол 360.

"Трішечки посвяткували, але вже збираємось в дорогу, адже нам ще шість годин їхати до Києва. Пенальті? Я ніколи не дивлюсь пенальті, це ще з мого минулого футбольного життя.

Я хочу привітати усіх вболівальників Динамо з чемпіонством – це було цікаве полювання. Воно не було простим, як би хто не казав. Ми до цього йшли з минулого року і від початку сезону поставили таку мету.

Нам є над чим працювати, чого досягати, але сьогодні ми святкуємо та вітаємо усіх вболівальників та третьою зіркою", – розповів Шовковський.