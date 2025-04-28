Будемо боротися до кінця: Циганков звернувся до фанів Жирони

Український вінгер Жирони Віктор Циганков звернувся до вболівальників команди, пообіцявши, що клуб буде боротися до кінця.

Короткий допис гравець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Ми будемо боротися до кінця", — написав Циганков.

Як відомо, напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.