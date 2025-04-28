Будемо боротися до кінця: Циганков звернувся до фанів Жирони
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков звернувся до вболівальників команди, пообіцявши, що клуб буде боротися до кінця.
Короткий допис гравець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
"Ми будемо боротися до кінця", — написав Циганков.
Як відомо, напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.
Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.