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Будемо боротися до кінця: Циганков звернувся до фанів Жирони

Олексій Мурзак — 28 квітня 2025, 12:52
Будемо боротися до кінця: Циганков звернувся до фанів Жирони
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков звернувся до вболівальників команди, пообіцявши, що клуб буде боротися до кінця.

Короткий допис гравець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Ми будемо боротися до кінця", — написав Циганков.

Як відомо, напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту. 

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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