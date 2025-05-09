Тренер клубу, де грають двоє українців, потрапив до лікарні

Головний тренер Жирони Мічел потрапив до лікарні.

Як повідомила пресслужба каталонського клубу, фахівець був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям.

Зазначається, що Мічел перебуває під наглядом в якості запобіжного заходу, а його стан є сприятливим. При цьому він точно пропустить наступний матч Жирони в Ла Лізі – проти Вільярреала, що відбудеться 10 травня.

🏥 COMUNICAT MÈDIC | L'entrenador del Girona FC, Michel Sánchez, ha estat hospitalitzat per un problema de salut. Es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement.



Està rebent l’atenció adequada i esperem la seva recuperació en els pròxims dies.

El tècnic… pic.twitter.com/Gj1SulEvIJ — Girona FC (@GironaFC) May 9, 2025

Нагадаємо, у 34 турі Жирона переграла Мальорку та піднялася на 16-те місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на 6 очок. У стартовому складі каталонського клубу вийшов український Віктор Циганков, який був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу.

Крім Циганкова, у складі Жирони також виступає український голкіпер Владислав Крапивцов.