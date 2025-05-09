Тренер клубу, де грають двоє українців, потрапив до лікарні
Мічел Санчес
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Головний тренер Жирони Мічел потрапив до лікарні.
Як повідомила пресслужба каталонського клубу, фахівець був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям.
Зазначається, що Мічел перебуває під наглядом в якості запобіжного заходу, а його стан є сприятливим. При цьому він точно пропустить наступний матч Жирони в Ла Лізі – проти Вільярреала, що відбудеться 10 травня.
Нагадаємо, у 34 турі Жирона переграла Мальорку та піднялася на 16-те місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на 6 очок. У стартовому складі каталонського клубу вийшов український Віктор Циганков, який був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу.
Крім Циганкова, у складі Жирони також виступає український голкіпер Владислав Крапивцов.