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Тренер клубу, де грають двоє українців, потрапив до лікарні

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 13:25
Тренер клубу, де грають двоє українців, потрапив до лікарні
Мічел Санчес
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел потрапив до лікарні.

Як повідомила пресслужба каталонського клубу, фахівець був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям.

Зазначається, що Мічел перебуває під наглядом в якості запобіжного заходу, а його стан є сприятливим. При цьому він точно пропустить наступний матч Жирони в Ла Лізі – проти Вільярреала, що відбудеться 10 травня.

Нагадаємо, у 34 турі Жирона переграла Мальорку та піднялася на 16-те місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на 6 очок. У стартовому складі каталонського клубу вийшов український Віктор Циганков, який був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу.

Крім Циганкова, у складі Жирони також виступає український голкіпер Владислав Крапивцов.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Мічел Санчес Владислав Крапивцов

Жирона

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