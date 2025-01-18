Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Циганков – у старті Жирони на матч проти Севільї

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 13:47
Циганков – у старті Жирони на матч проти Севільї
Віктор Циганков
Getty images

Український вінгер Віктор Циганков потрапив до стартового складу Жирони на матч 20 туру Ла Ліги проти Севільї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це перший матч після травми, який українець розпочне з перших хвилин. Нагадаємо, в поєдинку з Алавесом (1:0) Циганков вийшов на заміну та відіграв 21 хвилину, але не зміг відзначитись результативними діями.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких по одному разу забив гол та віддав результативну передачу.

Зустріч проти Севільї розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Окрім того, Ілля Забарний також потрапив до основного складу своєї команди на матч АПЛ.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья Віктор Циганков

Віктор Циганков

Трубін виграє титул для Бенфіки, Довбик рятує Рому від сорому. Як там наші зіграли
Циганков – в запасі Жирони на матч Ла Ліги проти Алавеса
Він буде на висоті: тренер Жирони – про повернення Циганкова
Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони
Головне підсилення Жирони: стала відома дата повернення Циганкова

Останні новини