Циганков – у старті Жирони на матч проти Севільї

Український вінгер Віктор Циганков потрапив до стартового складу Жирони на матч 20 туру Ла Ліги проти Севільї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це перший матч після травми, який українець розпочне з перших хвилин. Нагадаємо, в поєдинку з Алавесом (1:0) Циганков вийшов на заміну та відіграв 21 хвилину, але не зміг відзначитись результативними діями.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких по одному разу забив гол та віддав результативну передачу.

Зустріч проти Севільї розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Окрім того, Ілля Забарний також потрапив до основного складу своєї команди на матч АПЛ.