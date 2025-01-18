Циганков – у старті Жирони на матч проти Севільї
Віктор Циганков
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Український вінгер Віктор Циганков потрапив до стартового складу Жирони на матч 20 туру Ла Ліги проти Севільї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Це перший матч після травми, який українець розпочне з перших хвилин. Нагадаємо, в поєдинку з Алавесом (1:0) Циганков вийшов на заміну та відіграв 21 хвилину, але не зміг відзначитись результативними діями.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких по одному разу забив гол та віддав результативну передачу.
Зустріч проти Севільї розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Окрім того, Ілля Забарний також потрапив до основного складу своєї команди на матч АПЛ.