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Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч з Ньюкаслом

Олександр Булава — 18 січня 2025, 13:39
Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч з Ньюкаслом
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Ньюкасла.

Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 21 матч Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

"Вишні" наразі посідають восьме місце в турнірній таблиці АПЛ з 34 очками в активі, Ньюкасл йде четвертим з 38 балами.

Раніше повідомлялося, що Забарний відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

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