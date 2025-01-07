Головне підсилення Жирони: стала відома дата повернення Циганкова

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відновився від травми та може появитися на полі вперше з 27 листопада.

Про це повідомляє AS.

27-річного гравця більше не турбують проблеми з м'язами та він проводить повноцінні тренування з клубом. Це буде "головне підсилення" Жирони у січні.

Очікується, що Циганков візьме участь у матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться у суботу, 11 січня.

Зазначимо, що Віктор готується до повернення з новою зачіскою.

У поточному сезоні українець провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до списку розчарувань іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025 за версією видання Jornada Perfecta.