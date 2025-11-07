Визначився календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2027

Визначився календар матчів жіночої збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Згідно з результатами жеребкування збірна України, яка виступатиме в Лізі А, потрапила до групи 3 разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії. Уже відомий календар матчів синьо-жовтих.

Календар матчів жіночої збірної України у групі 3 відбору ЧС-2027

03.03.2026. Україна – Англія

07.03.2026. Україна – Іспанія

14.04.2026. Ісландія – Україна

18.04.2026. Іспанія – Україна

05.06.2026. Україна – Ісландія

09.06.2026. Англія – Україна

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового раунду відбудуться 3-го та 7 березня, 14-го та 18 квітня, 5-го та 9 червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А.

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плейоф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плейоф.