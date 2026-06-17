Португалія та ДР Конго назвали склади на матч 1-го туру ЧС-2026

Тренерські штаби збірних Португалії та ДР Конго визначилися зі стартовими складами на матч першого туру чемпіонату світу 2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Склади команд:

Португалія: Діогу Кошта, Нуну Мендеш, Араужо, Ренату Вейга, Канселу, Жоау Невеш, Вітінья, Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва, Педру Нету, Роналду

ДР Конго: Мпасі, Ван-Біссака, Капуаді, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссаму, Каємбе, Бакамбу, Вісса

Таким чином, Кріштіану Роналду зіграє на своєму шостому чемпіонаті світу в кар'єрі. У віці 41 року та 132 днів він став найстаршим польовим гравцем у історії, який виходив у основному складі на матч чемпіонату світу.

Матч Португалія – ДР Конго відбудеться у середу, 17 червня, у Х'юстоні (штат Техас, США) початок – о 20:00 за київським часом.