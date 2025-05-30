Збірна України U-20 дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату світу-2025

У ніч з 29 на 30 травня у Сантьяго, Чилі, відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років.

Україна опинилася у квартеті B та зіграє з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

ЧС-2025 U-20 відбуватиметься з 27 вересня по 19 жовтня в 5 чилійських містах: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.

The groups are set! 👊

Who will win the #U20WC 2025 in Chile? 🏆 #LegendsInTheMaking — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2025

За титул боротимуться 24 найкращі команди із шести конфедерацій. Дві найкращі команди кожної групи та чотири з шести команд, що посядуть третє місце кваліфікуються до 1/8 фіналу.

У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе два товариські поєдинки. 6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко U-20, а 10-го числа зустрінеться зі збірною США U-19.