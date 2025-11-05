Чемпіонат світу 2025 U-17: розклад та результати матчів
З 3 по 27 листопада в Катарі відбудеться чемпіонату світу 2025 серед футболістів до 17 років. Це перший турнір у новому щорічному циклі та перша з п’яти поспіль турнірних редакцій, що відбудуться в Катарі у 2025-2029 роках.
У змаганні візьмуть участь 48 національних команд – уперше турнір проводиться в розширеному форматі замість попередніх 24-командних розіграшів.
Загалом турнір налічує 12 груп по чотири команди. Збірна України U-17 не змогла кваліфікуватися у фінальну частину Мундіаля.
Усі матчі пройдуть у місті Аль-Райян в межах спортивного комплексу Aspire Zone. Фінал заплановано на стадіоні Khalifa International Stadium.
Груповий етап
До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи (24 команди), а також вісім найуспішніших команд, що посіли треті місця. Стартує раунд матчів на вибування зі стадії 1/16 фіналу.
Група A
- 03.11 | 🕝 14:30 | Південно-Африканська Республіка – Болівія 3:1
- 03.11 | 🕔 17:45 | Катар – Італія 0:1
- 06.11 | 🕝 14:30 | Болівія – Італія
- 06.11 | 🕔 17:45 | Катар – Південно-Африканська Республіка
- 09.11 | 🕔 17:45 | Болівія – Катар
- 09.11 | 🕔 17:45 | Італія – Південно-Африканська Республіка
Група B
- 03.11 | 🕞 15:30 | Японія – Марокко 2:0
- 03.11 | 🕔 17:15 | Нова Каледонія – Португалія 1:6
- 06.11 | 🕝 14:30 | Португалія – Марокко
- 06.11 | 🕒 15:00 | Японія – Нова Каледонія
- 09.11 | 🕔 17:45 | Португалія – Японія
- 09.11 | 🕔 17:45 | Нова Каледонія – Марокко
Група C
- 03.11 | 🕝 14:30 | Коста-Рика – Обʼєднані Арабські Емірати 1:1
- 03.11 | 🕒 15:00 | Сенегал – Хорватія 0:0
- 06.11 | 🕒 15:15 | Обʼєднані Арабські Емірати – Хорватія
- 06.11 | 🕒 15:45 | Сенегал – Коста-Рика
- 09.11 | 🕓 16:45 | Обʼєднані Арабські Емірати – Сенегал
- 09.11 | 🕓 16:45 | Хорватія – Коста-Рика
Група D
- 03.11 | 🕓 16:45 | Аргентина – Бельгія 3:2
- 03.11 | 🕔 17:45 | Туніс – Фіджі 6:0
- 06.11 | 🕞 15:30 | Аргентина – Туніс
- 06.11 | 🕓 16:45 | Фіджі – Бельгія
- 09.11 | 🕝 14:30 | Фіджі – Аргентина
- 09.11 | 🕝 14:30 | Бельгія – Туніс
Група E
- 04.11 | 🕞 15:30 | Гаїті – Єгипет 1:4
- 04.11 | 🕔 17:15 | Англія – Венесуела 0:3
- 07.11 | 🕝 14:30 | Англія – Гаїті
- 07.11 | 🕞 15:30 | Єгипет – Венесуела
- 10.11 | 🕔 17:45 | Єгипет – Англія
- 10.11 | 🕔 17:45 | Венесуела – Гаїті
Група F
- 04.11 | 🕝 14:30 | Кот-д’Івуар – Швейцарія 1:4
- 04.11 | 🕒 15:00 | Мексика – Південна Корея 1:2
- 07.11 | 🕓 16:45 | Мексика – Кот-д’Івуар
- 07.11 | 🕔 17:15 | Швейцарія – Південна Корея
- 10.11 | 🕝 14:30 | Швейцарія – Мексика
- 10.11 | 🕝 14:30 | Південна Корея – Кот-д’Івуар
Група G
- 04.11 | 🕓 16:45 | Німеччина – Колумбія 1:1
- 04.11 | 🕔 17:45 | Північна Корея – Сальвадор 5:0
- 07.11 | 🕝 14:30 | Сальвадор – Колумбія
- 07.11 | 🕒 15:00 | Німеччина – Північна Корея
- 10.11 | 🕞 15:30 | Сальвадор – Німеччина
- 10.11 | 🕞 15:30 | Колумбія – Північна Корея
Група H
- 04.11 | 🕝 14:30 | Бразилія – Гондурас 7:0
- 04.11 | 🕔 17:45 | Індонезія – Замбія 1:3
- 07.11 | 🕔 17:45 | Бразилія – Індонезія
- 07.11 | 🕔 17:45 | Замбія – Гондурас
- 10.11 | 🕔 17:45 | Замбія – Бразилія
- 10.11 | 🕔 17:45 | Гондурас – Індонезія
Група I
- 05.11 | 🕝 14:30 | Таджикистан – Чехія
- 05.11 | 🕔 17:15 | США – Буркіна-Фасо
- 08.11 | 🕝 14:30 | Чехія – Буркіна-Фасо
- 08.11 | 🕓 16:45 | США – Таджикистан
- 11.11 | 🕓 16:45 | Чехія – США
- 11.11 | 🕓 16:45 | Буркіна-Фасо – Таджикистан
Група J
- 05.11 | 🕝 14:30 | Панама – Ірландія
- 05.11 | 🕒 15:00 | Парагвай – Узбекистан
- 08.11 | 🕔 17:15 | Парагвай – Панама
- 08.11 | 🕔 17:45 | Ірландія – Узбекистан
- 11.11 | 🕞 15:30 | Ірландія – Парагвай
- 11.11 | 🕞 15:30 | Узбекистан – Панама
Група K
- 05.11 | 🕔 17:45 | Франція – Чилі
- 05.11 | 🕔 17:45 | Канада – Уганда
- 08.11 | 🕝 14:30 | Уганда – Чилі
- 08.11 | 🕞 15:30 | Франція – Канада
- 11.11 | 🕝 14:30 | Уганда – Франція
- 11.11 | 🕝 14:30 | Чилі – Канада
Група L
- 05.11 | 🕝 14:30 | Австрія – Саудівська Аравія
- 05.11 | 🕓 16:45 | Малі – Нова Зеландія
- 08.11 | 🕒 15:00 | Малі – Австрія
- 08.11 | 🕔 17:45 | Саудівська Аравія – Нова Зеландія
- 11.11 | 🕔 17:45 | Саудівська Аравія – Малі
- 11.11 | 🕔 17:45 | Нова Зеландія – Австрія