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Збірна України стартувала з поразки на ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Олексій Мурзак — 4 листопада 2024, 18:21
Збірна України стартувала з поразки на ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками
УАФ

У понеділок, 4 листопада, збірна України провела перший матч на чемпіонаті світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Наша команда поступился Еквадору з рахунком 1:2.

Завтра, 5 листопада, "синьо-жовті" протистоятимуть команді США, а 6 листопада зіграє проти Нігерії.

Зазначимо, що перший в історії жіночий мундіаль приймає колумбійське місто Барранкілья, а сам турнір проходитиме до 10 листопада.


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