Збірна України стартувала з поразки на ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками
УАФ
У понеділок, 4 листопада, збірна України провела перший матч на чемпіонаті світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Наша команда поступился Еквадору з рахунком 1:2.
Завтра, 5 листопада, "синьо-жовті" протистоятимуть команді США, а 6 листопада зіграє проти Нігерії.
Зазначимо, що перший в історії жіночий мундіаль приймає колумбійське місто Барранкілья, а сам турнір проходитиме до 10 листопада.