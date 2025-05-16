Жоден із жіночих клубів Першої ліги не пройшов атестацію та не візьме участі у Вищій лізі

Жоден з учасників фінального етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Першої ліги сезону 2024/2025 років не пройшов відповідну процедуру атестації та не отримав Атестату УАФ для участі у Вищій лізі наступного сезону.

Про це повідомляє Womensfootball.

Мова йде про клуби Минай (Закарпаття), ФК Погорина (Костопіль), ФК Юність (Чернігів), ЖФК Маріуполь (Донецька область).

Враховуючи цей факт, перехідні матчі між командами Вищої та Першої ліг, які були заплановані до початку сезону втрачають своє значення та не відбудуться.

Нагадаємо, полтавська Ворскла стала чемпіоном України з футболу серед жінок сезону-2024/25. У заключному, 20 турі першості команда обіграла Шахтар із рахунком 2:0, зберігши свою 3-очкову перевагу над Металістом 1925.