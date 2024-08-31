Чорноморець та Полісся назвали стартові склади на матч 5 туру УПЛ

Тренерські штаби Чорноморця та Полісся визначилися зі стартовими складами на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Далстелла, Тейлор, Бабенко (к), Таллес, Крушинський, Гуцуляк, Назаренко, Пайшао.

Чорноморець: Рудько, Удод, Єрмаков, Бутко (к), Кайо, Білошевський, Шпорн, Габелок, Попов, Петряк, Хобленко.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, "вовки" після двох перемог та нічиєї посідають 5 місце чемпіонату України маючи в активі 7 очок. Одесити після трьох поразок, та мінімальної перемоги над Колосом розташувались на 14 позиції таблиці з трьома балами.