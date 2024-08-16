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Чорноморець та Колос назвали склади на матч 3 туру УПЛ

Руслан Травкін — 16 серпня, 14:29
Чорноморець та Колос назвали склади на матч 3 туру УПЛ
Чорноморець - Колос
УПЛ

Одеський Чорноморець та Колос із Ковалівки назвали стартові склади на матч третього туру УПЛ сезону-2024/25

Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Арсіч, Кисіль, Попов, Єрмаков, Габелок, Шпорн, Янаков, Хобленко

Запасні: Вічний, Кайо Гомес, Калин, Лотоцький, Пшеничнюк, Савченко, Васильєв

Колос: Горох, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Поправка. Харатін, Демченко, Алефіренко, Гагно, Велетень, Паулаускас

Запасні: Пахолюк, Мисак, Кукош, Шершень, Криворучко, Оріховський, Гусол, Ільїн, Салабай, Безбородько

Матч розпочнеться о 15:30.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Колос Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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