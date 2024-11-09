Чорноморець встановив антирекорд за кількістю поразок в УПЛ

Чорноморець зазнав рекордної, 117-ї поразки в Українській Прем’єр-лізі.

Відповідну статистику наводить сайт УПЛ.

Досягнення зі знаком "мінус" було встановлено в домашньому матчі 13 туру чемпіонату України проти Ворскли. Єдиний гол у зустрічі на 79-й хвилині забив Ндукве.

Цікаво, що у полтавців 116 поразок, тож учорашній поєдинок був протистоянням двох команд з найбільшої кількістю поразок у чемпіонатах України.

Також, згідно зі статистикою УПЛ, головний тренер Ворскли Юрій Максимов здобув 80-ту перемогу, а Чорноморець зазнав 20-ї поразки з Олександром Бабичем.