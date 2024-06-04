Чорноморець оголосив про відхід трьох гравців

Чорноморець оголосив про відхід одразу трьох гравців.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

За "моряків" більше не буде виступати голкіпер Олег Білик, захисник Ілля Ухань та півзахисник Данило Голуб. Сторони вирішили достроково розірвати співпрацю.

Білик приєднався до одеситів у липні 2023 року. За цей час відіграв 2 матчі. Його угода була розрахована до літа 2025 року.

Контракт Уханя завершувався 30 червня 2026 року. Він відіграв лише 1 поєдинок.

20-річний хавбек Голуб відіграв 7 матчів, без результативних дій. Його угода була чинною до грудня 2025 року.

Раніше команду покинув півзахисник Максим Брагару, який став гравцем Динамо.

Нагадаємо, одесити за підсумками сезону фінішував на 12-й сходинці чемпіонату України.