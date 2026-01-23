Чорноморець підтвердив відхід свого захисника, який підписав контракт з чеським клубом

Чорноморець оголосив про відхід з команди захисника Євгена Скиби.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Зазначається, що він продовжить кар'єру в іншому клубі.

Раніше стало відомо, що захисник підписав контракт з чеською Карвіною.

У поточному сезоні Скиба провів 18 матчів за Чорноморець, результативними діями не відзначався.

Також нещодавно клуб розпрощався з захисниками Євгеном Хачеріді та Олександром Османом, вінгером Ростиславом Русином та форвардом Луїфером Ернандесом.

Наразі "моряки" посідають третю сходинку в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 38 очок.