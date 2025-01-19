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Чорноморець вирушив на збори до Туреччини з трьома новачками

Олексій Мурзак — 19 січня 2025, 22:30
Чорноморець вирушив на збори до Туреччини з трьома новачками
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

У неділю, 19 січня, делегація Чорноморця вирушила на закордонні збори до Туреччини.

Як повідомляє Ua-Football, у складі одеситів на турецьке Середземномор’я полетять нові футболісти.

Йдеться про повноправний члена команди Магомеда Кратова, який прийшов із київського Локомотива, та про взятих в оренду Еміля Мустафаєва із житомирського Полісся і Богдана Панчишина із Полісся-2.

В Анталії команда, окрім тренувань, проведе контрольні матчі з суперниками з Косово, Болгарії, Румунії, Молдови та інших країн.

Раніше став відомий список спарингів іншого клубу УПЛ Олександрії на другому турецькому зборі, який пройде з 1 по 15 лютого.

Чорноморець

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