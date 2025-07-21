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Чорноморець підписав ще одного гравця Ворскли

Олександр Булава — 21 липня 2025, 23:40
Чорноморець підписав ще одного гравця Ворскли
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець підписав 25-річного голкіпера Ворскли Вадима Ющишина.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

Зазначимо, що останнім клубом воротаря була полтавська Ворскла, в яку він перебрався у лютому, проте не зіграв жодного матчу. До цього встиг пограти за Верес, Карпати та Ужгород.

Раніше Чорноморець вже підписав низку колишніх гравців Ворскли, серед яких Олександр Скляр, Владислав Кулач, а також Ростислав Русин, Максим Лопирьонок та Микита Степовий.

Старт сезону для "моряків" запланований на 2 серпня, разом із початком сезону у другому за силою дивізіоні України.

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