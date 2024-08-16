Чорноморець оголосив про трансфер ще одного бразильця
Жуан Нету
ФК Чорноморець
Чорноморець підсилився 21-річним бразильським вінгером Жуаном Нету.
Про це одеський клуб повідомив у своєму Instagram.
Деталі угоди не розголошуються.
Бразилець є вихованцем португальської Браги. З 2019 року виступав за Фамалікан. Зазначається, що Нету може зіграти як зліва, так і справа. За "моряків" він виступатиме під 70 номером.
Нагадаємо, в перших турах нового сезону УПЛ Чорноморець зіштовхнувся з серйозним дефіцитом гравців. На стартовий матч із Кривбасом на лаві запасних одеситів були лише 5 гравців, один із яких — воротар, а ще двоє — юнаки 2006 року народження.
Напередодні одесити підписали бразильського лівого захисника.