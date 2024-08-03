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Одеська катастрофа: Кривбас та Чорноморець оголосили склади на матч 1 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 3 серпня, 17:00
Одеська катастрофа: Кривбас та Чорноморець оголосили склади на матч 1 туру УПЛ

На сайті Української Прем’єр-ліги з’вилися стартові склади Кривбаса та Чорноморця на матч 1 туру чемпіонату України-2024/25.

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Стецьков, Романчук, Бандейра, Вакулко, Хомченовський, Твердохліб, Луньов, Кузик, Прінс.

Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Понєдєльнік, Приходько, Бізімана, Аморозо, Соса, Микитишин, Жан По, Оче, Кожушко.

Чорноморець: Рудько, Ємраков, Саавченко, Удод, Бутко, Арсіч, Попов, Васильєв, Шпорн, Янаков, Хобленко.

Запасні: Вічний, Лотоцький, Калин, Габелок, Пшеничнюк.

Зазначимо, що в одеської команди на лаві запасних лише 5 гравців, серед яких один воротар та два футболісти 2006 року народження. Також до заявки потрапив Артем Габелок, який приєднався до команди напередодні.

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