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Чорноморець почав вирішувати проблему короткої лави: одесити підписали молодого бразильця

Ігор Чернявський — 12 серпня, 17:50
Чорноморець почав вирішувати проблему короткої лави: одесити підписали молодого бразильця

Чорноморець підсилився 22-річним бразильцем Кайо Гомесом.

Про це одеський клуб повідомив у своєму Instagram.

Попереднім клубом Кайо був Паранавай з чемпіонату штату Паранаенсе. Також він виступав за інший бразильський клуб Сан-Хосенсе. Гомес може зіграти як на лівому, так і на правому фланзі захисту.

Нагадаємо, в перших турах нового сезону УПЛ Чорноморець зіштовхнувся з серйозним дефіцитом гравців. На стартовий матч із Кривбасом на лаві запасних одеситів були лише 5 гравців, один із яких — воротар, а ще двоє — юнаки 2006 року народження.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Кайо Гомес

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