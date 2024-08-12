Чорноморець почав вирішувати проблему короткої лави: одесити підписали молодого бразильця

Чорноморець підсилився 22-річним бразильцем Кайо Гомесом.

Про це одеський клуб повідомив у своєму Instagram.

Попереднім клубом Кайо був Паранавай з чемпіонату штату Паранаенсе. Також він виступав за інший бразильський клуб Сан-Хосенсе. Гомес може зіграти як на лівому, так і на правому фланзі захисту.

Нагадаємо, в перших турах нового сезону УПЛ Чорноморець зіштовхнувся з серйозним дефіцитом гравців. На стартовий матч із Кривбасом на лаві запасних одеситів були лише 5 гравців, один із яких — воротар, а ще двоє — юнаки 2006 року народження.