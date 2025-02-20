Чорноморець підсилився 19-річним грузином перед матчем проти Колоса

Одеський Чорноморець підписав опорного півзахисника Георгія Робакідзе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не відомо. Зазначається, що у Георгія є досвід виступів за юнацьку збірну Грузії, за яку він провів 11 поєдинків.

"Георгій Робакідзе непоступливий борець на футбольному полі, у якого завжди вистачає сил і енергії протистояти гравцям атаки команд-суперниць", – описує Чорноморець свого новачка.

Нагадаємо, що Робакідзе був на перегляді в Чорноморці на зимових зборах. Його минулою командою була ВІТ Джорджія, яка за підсумками 2024 року посіла останнє місце у турнірній таблиці Еровнулі 2 та понизилась у класі.

У другому за силою дивізіоні чемпіонатів Грузії Робакідзе зіграв загалом 40 матчів та забив два голи – обидва у минулому сезоні у ворота Рустав (1:1) та Колхеті Хобі (3:1). Також в його активі три результативних передачі.

Зауважимо, що Чорноморець оголосив про трансфер за день до першої офіційної гри у 2025 році. Вона відбудеться у п'ятницю, 21 лютого. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Суперником у 18 турі УПЛ буде Колос.