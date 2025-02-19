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Колос – Чорноморець: де дивитися матч-відкриття другої частини УПЛ

Микола Дендак — 19 лютого 2025, 08:59
Колос – Чорноморець: де дивитися матч-відкриття другої частини УПЛ
ФК Колос

Колос із Ковалівки прийматиме одеський Чорноморець у матчі-відкритті 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Перша гра другої половини сезону відбудеться у п'ятницю, 21 лютого, на стадіоні "Колос". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри Колос розташувався на 11 сходинці турнірної таблиці, маючи 18 очок після 17 зіграних матчів. Чорноморець знаходиться на передостанньому 15 місці в чемпіонаті України, заробивши 12 балів після 17 турів.

У першому колі "моряки" неочікувано перемогли Колос з рахунком 1:0.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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