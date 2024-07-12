Чорноморець може підсилитись гравцями Шахтаря
Одеський Чорноморець може підписати одразу сімох гравців юнацької команди Шахтаря.
Про це повідомляє Футбол 24.
За інформацією джерела, в таборі "моряків" зараз перебуває захисник Данило Удод. Очікується, що найближчим часом доєднаються голкіпери Денис Барченко та Владислав Кравець, півзахисники Олександр Ющенко, Євген Янович, та захисники Антон Дрозд і Микола Огарков. Всі вони вже переросли команду U-19.
Нагадаємо, напередодні Олександр Бабич став головним тренером Чорноморця.