Чорноморець може підсилитись гравцями Шахтаря

Одеський Чорноморець може підписати одразу сімох гравців юнацької команди Шахтаря.

Про це повідомляє Футбол 24.

За інформацією джерела, в таборі "моряків" зараз перебуває захисник Данило Удод. Очікується, що найближчим часом доєднаються голкіпери Денис Барченко та Владислав Кравець, півзахисники Олександр Ющенко, Євген Янович, та захисники Антон Дрозд і Микола Огарков. Всі вони вже переросли команду U-19.

Нагадаємо, напередодні Олександр Бабич став головним тренером Чорноморця.