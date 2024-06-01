Чорноморець попрощався з Брагару: півзахисник перейде у Динамо

Чорноморець оголосив про відхід півзахисника Максима Брагара, який провів у клубі 5 років.

Про це повідомляє пресслужба "моряків".

"А яке воно – футбольне життя в кольорах іншого клубу? Ти, певна річ, ще не знаєш. У тебе все попереду. Голи і асисти в Єврокубках, вже в цьому сезоні! А далі, віримо в це, матчі за національну збірну. Але спочатку Олімпіада. Максиме, гідно представ всю Одещину! Спортсмени, що представляють наш регіон, регулярно здобувають олімпійські нагороди.

Максиме, дякуємо тобі за ці 5 років. Це був рух тільки вгору. Перша ліга, Прем'єр-ліга, півфінал національного Кубку. Пам'ятатимемо все: твої 118 ігор за клуб, 10 м'ячів, вищі місця в статистичних рейтингах найшвидших і найтехнічніших.

Грай. Даруй задоволення від своєї гри всім нам. І сам кайфуй. А ми будемо тобою пишатися: "Це ж наш, з нашої Одещини! Моряк назавжди!", — йдеться в повідомленні.