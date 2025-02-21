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Перший матч другої частини УПЛ: Ррапай дебютує в Україні матчем проти Чорноморця

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 14:41
Перший матч другої частини УПЛ: Ррапай дебютує в Україні матчем проти Чорноморця
ФК Колос

Друга частина чемпіонату України з футболу розпочнеться матчем між ковалівським Колосом та одеським Чорноморцем.

Головні тренери команд оголосили стартові склади на цей поєдинок, знайшовши місце для зимових новачків.

Так, у складі Чорноморця в основному складі вийде ексфорвард Зорі та Колоса Денис Безбородько, а у ковалівців із перших хвилин на полі з'явиться Арінальдо Ррапай.

Склади команди:

Колос: Пахолюк – Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков – Ррапай, Демченко, Гагнідзе – Третьяков, Ковталюк, Велетень

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Краснічі, Оріховський, Криворучко, Алефіренко, Денисенко, Безручук, Болівар

Чорноморець: Рудько – Кисіль, Скиба, Кратов, Раян – Єрмаков – Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков – Безбородько

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Жаржу, Кайо, Попов, Хобленко, Арсич, Шевцов, Когут, Робакідзе.

Зазначимо, що стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Окрім того, сьогодні відбулось жеребкування плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де українські футболісти дізнались своїх суперників.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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