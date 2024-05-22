Чого боїться Алонсо та чекає Гасперіні: суперекспрес на фінал Ліги Європи з коефіцієнтом 5,47

Перший із трьох.

Вже сьогодні у Дубліні відбудеться фінал другого за значенням та престижністю єврокубка. Вирішальний матч за право підняти над головою кубок Ліги Європи відкриває серію з трьох ігор без права на помилку. Саме час поговорити про варіанти для тих, хто надає перевагу перегляду футболу в парі з перспективними інвестиціями.

Флангова активність та активне завершення

Німецький клуб подавав з корнерів більше, ніж суперник, в основний час, у 8 із попередніх 10 матчів у ЛЄ. І це не випадковий показник. Справа в тім, що Баєр Хабі Алонсо відрізняється бажанням та умінням не тільки йти вперед, а й неодмінно завершувати свої зусилля ударами. То ж за такого підходу аж ніяк не дивно, що й залучення крайків — Алехандро Грімальдо та Джеремі Фрімпонга — відбувається саме на повну, а іспанець та нідерландець на двох забили вже 26 голів у всіх турнірах, виконавши ще й 31 результативну передачу.

Сценарій фіналу проглядається доволі чітко. В матчах із командами класу й стилю Аталанти Баєр себе стримувати точно не буде — Леверкузен Алонсо звик домінувати в іграх і з суперниками навіть із крутішим підбором виконавців. За такого розвитку подій уявити собі, що представник Італії "перестріляє" німців за кількістю подач із корнера, важкувато. Та й не варто.

Ставка: Баєр подасть більше кутових — так за 1,55

Неймовірна якість атаки

Вірогідність забитого м‘яча у виконанні Баєра така ж висока, як і щоденний схід сонця. То ж про потенціал біля воріт суперника самого Баєра не знає хіба що лінивий. У поточному розіграші ЛЄ "фармацевти" забивали в кожній грі. Німецький клуб вважається беззаперечним фаворитом фіналу, з цим важко сперечатися, проте ідеалізувати гру колективу Алонсо буде помилкою. Леверкузен аж ніяк не назвеш бездоганною командою в захисті своїх воріт, і в цьому можна було пересвідчитися з початку сезону неодноразово. Навіть такі скромні, на фоні "аптекарів", опоненти, як азербайджанський Карабах та норвезький Мольде, якраз в ЛЄ Баєр за помилки в захисті карали показово.

За таких обставин щонайменше один гол Аталанти в фіналі не просто напрошується, а й є більш ніж вірогідним. Тут саме не завадить згадати, що в 6 матчах плей-оф турніру Аталанта не забивала за підсумками лише одного матчу. Баєр належить до тих команд, які й самі грають, і супернику "кайдани" на ноги не "навішують". Леверкузен діє у відкритій манері, й за такого підходу простору в команди Джан П'єро Гасперіні буде немало. Італійський клуб знає, як досягати успіху в атаці. "Бергамаскі" забивають в середньому за гру приблизно 1,83 м’ячі.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,82

Фантастичні "фармацевти"

Скіли та потенціал Баєра в атаці варто використати на повну. Ще раз — із нападом у "аптекарів" усе не просто добре, а чудово — клуб не покидав поле без забитого м’яча в 23 останніх зустрічах. Ба, навіть більше, адже команда Алонсо примудряється рятувати положення та відігруватися у найскладніших матчах і, власне, забивати, навіть у, здавалося б, чи не безвихідних ситуаціях. Чого лише вартий показник у 17 голів із початку сезону, які команда з Леверкузена провела вже в компенсований час.

До чого все це? До більш ніж вірогідного куражу Баєра в атаці і в фіналі Ліги Європи. "Аптекарі" забивали щонайменше двічі в основний час і в 7 із попередніх 8 ігор у ЛЄ, а також у 10 із 12 випадків у нинішній кампанії другого за престижністю єврокубка. Не думаю, що матч на території Ірландії стане якимось винятком із загального чи не "правила".

Ставка: Баєр ІТБ (1,5) за 1,94