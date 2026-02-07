Тренер Аякса розповів, чи варто очікувати на дебют Зінченка в матчі проти АЗ

Виконувач обов'язків головного тренера Аякса Фред Грім розповів, чи варто очікувати дебют Олександра Зінченка за амстердамців у наступному матчі.

Його слова цитує AD.

60-річний фахівець заявив, що така ймовірність є доволі низькою. Все через те, що українець тільки напередодні отримав робочу візу.

Він сказав, що інші новачки команди Маєр Каррісо та Мартен Пас пропустять гру, адже ще не мають дозволу. Зінченко ж уже встиг провести дебютне тренування, але тренер сумнівається, що цього достатньо, щоб уже розраховувати на нього у грі проти АЗ.

"Десять днів без тренувань із командою – це не підстава, щоб починати грати. Вони не тренувалися десять днів, бо чекали на робочу візу. Це не підстава для початку матчу. Просто неможливо", – сказав Грім.

Зазначимо, що востаннє Олександр Зінченко виходив на поле 9 січня в матчі Рексем – Ноттінгем Форест. Після цього "лісники" розірвали орендну угоду з українцем і той перейшов в Аякс з Арсенала, підписавши контракт до завершення сезону-2025/2026.

Гра амстердамців проти АЗ відбудеться 8 лютого. Вона розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Раніше нідерландський журналіст розповів, на якій позиції в Аяксі розраховують на Зінченка.

Читайте також : Ексфорвард збірної Нідерландів оцінив перспективи Зінченка в Аяксі



