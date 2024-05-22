Чеснаков прокоментував чутки про завершення кар’єри

Як і повідомлялося раніше, капітан Ворскли Володимир Чеснаков невдовзі повісить бутси на цвях.

Про це легендарний захисник полтавського клубу розповів "Українському футболу".

"Так, це правда. Я завершую кар’єру і буду працювати у Ворсклі. Поки ще конкретики немає. Скоріше за все, я буду працювати у тренерському штабі Сергія Миколайовича Долганського.

У мене були хронічні травми, після яких з кожним разом все важче відновлюватися. Тому я прийняв таке рішення. Кому передав капітанську пов’язку? Звичайно, Пердюньці (Ігорю Пердуті — прим.)"

Також Володимир розповів про фінансову ситуацію у клубі.

"Нам гріх жалітися на фінансування, коли в країні йде війна. Не будемо гнівити Бога. Так, трішки заборгованості є, але вони не такі критичні, приблизно за три місяці. Керівництво працює над тим, щоб їх погасити".

За Ворсклу Чеснаков провів 416 матчів у всіх турнірах. У 2009 році він допоміг команді виграти Кубок України. Також ставав бронзовим призером УПЛ у сезоні-2017/18 та забивав лондонському Арсеналу на "Емірейтс".