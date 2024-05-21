Легенда Ворскли завершить кар’єру — джерело

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков завершить виступи на професійному рівні після завершення цього сезону.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, 36-річний захисник залишиться працювати у структурі клубу. Володимир усю кар’єру провів у Ворсклі, вихованцем якої є.

Чеснаков узяв участь 416 матчах в усіх турнірах. У 2009 році він допоміг команді виграти Кубок України-2009.

Востанєє багаторічний лідер полтавців виходив на поле ще 5 листопада 2023 року. Тоді він був замінений уже на початку другого тайму матчу з Минаєм через травму. Відтоді Володимир лікувався від численних пошкоджень, які не давали йому набрати оптимальну форму.

Також джерело додає, що Руслан Степанюк, якого взимку "сватали" у Верес, залишиться у Ворсклі ще на один рік. Цього сезону він є найрезультативнішим гравцем "біло-зелених" — 10 голів та 4 асисти у 31 поєдинку.