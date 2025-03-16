Нуль сейвів та два пропущених: Трубін провалився проти Ріу Аве в чемпіонаті Португалії

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не вразив своєю грою у матчі проти Ріу Аве в межах 26 туру чемпіонату Португалії.

Статистичний портал SofaScore поставив воротарю "орлів" оцінку 6,3, гірше за Анатолія зіграв лише Феліпе Луїс, який отримав 6,1.

Зазначимо, що в цьому матчі Трубін пропустив двічі, втім, його команда зі скрипом перемогла 3:2, що дозволило продовжити гонитву за Спортингом, який має на 3 бали більше. Однак Бенфіка має матч у запасі і разі перемоги в турнірній таблиці знову буде двовладдя.

Нагадаємо, Трубін вперше за останні 3 матчі чемпіонату Португалії потрапив в основу Бенфіки. Попередні два матчі чемпіонату Анатолій провів на лаві запасних, а замість нього грав Самуел Соареш.

Загалом в активі українця вже 38 матчів на клубному рівні цього сезону, 16 з яких він відстояв на "нуль".