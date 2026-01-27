Колишній вінгер Шахтаря може стати одноклубником Нані в казахстанському гранді

Колишній вінгер донецького Шахтаря Дмитро Топалов з великою ймовірністю продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану.

Про це повідомляє ТаТотаке.

За інформацією джерела, 27-річний фланговий гравець, який наразі перебуває у статусі вільного агента, близький до переходу в Актобе, за який вже виступає його земляк Іван Ордець.

За весь час в складі першої команди донецького клубу Дмитро провів 18 матчів (962 хвилини), оформивши один асист. Його контракт із "гірниками" завершився 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, раніше казахстанський клуб підписав колишнього вінгера МЮ Луїша Нані.

Напередодні також повідомлялося, що Топалов може перейти в Нефтчі, який нещодавно очолив український тренер Юрій Вернидуб.