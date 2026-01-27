Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній вінгер Шахтаря може стати одноклубником Нані в казахстанському гранді

Олексій Мурзак — 27 січня 2026, 22:25
Колишній вінгер Шахтаря може стати одноклубником Нані в казахстанському гранді
Дмитро Топалов
ФК Шахтар

Колишній вінгер донецького Шахтаря Дмитро Топалов з великою ймовірністю продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану.

Про це повідомляє ТаТотаке.

За інформацією джерела, 27-річний фланговий гравець, який наразі перебуває у статусі вільного агента, близький до переходу в Актобе, за який вже виступає його земляк Іван Ордець.

За весь час в складі першої команди донецького клубу Дмитро провів 18 матчів (962 хвилини), оформивши один асист. Його контракт із "гірниками" завершився 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, раніше казахстанський клуб підписав колишнього вінгера МЮ Луїша Нані.

Напередодні також повідомлялося, що Топалов може перейти в Нефтчі, який нещодавно очолив український тренер Юрій Вернидуб.

Актобе Футбольні трансфери Шахтар Донецьк Дмитро Топалов

Дмитро Топалов

Півзахисник Шахтаря гратиме за ЛНЗ
ЛНЗ підсилиться вінгером Шахтаря
Колос орендував півзахисника Шахтаря Топалова
Олександрія хоче підписати Топалова

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік