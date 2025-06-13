Захиснику Боки Хуніорс відмовили в американській візі напередодні старту КЧС

Один з футболістів Боки Хуніорс не зможе допомогти своїй команді на клубному чемпіонаті світу, який відбудеться у США.

Про це повідомляє ESPN.

Влада країни відмовила Айртону Кості в отриманні візи на час проведення змагання. Втім, клуб не став виключати футболіста зі своєї заявки на турнір.

Подробиці такого рішення від посольства США залишаються невідомими, проте зазначається, що у 2018 році Коста був фігурантом справи щодо спроби пограбування.

Матч-відкриття клубного ЧС заплановано на неділю, 15 червня. Аль-Ахлі зустрінеться з Інтером Маямі.

У своїй групі Бока Хуніорс зіграє проти Бенфіки, Баварії та Окленд Сіті. Поєдинки відбудуться 17, 21 та 24 червня відповідно.

Раніше стало відомо, чи потрапив Андрій Лунін до заявки Реала на клубний чемпіонат світу.