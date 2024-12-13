Україна опустилася на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна втратила дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумком чергового єврокубкового тижня та знаходиться на 23 сходинці в рейтингу.

Українські клуби, Шахтар Донецьк та Динамо Київ, зазнали поразок та не зуміли заробити очок до таблиці коефіцієнтів.

Україна зберегла свої 23,400 балів, однак пропустила вперед Кіпр та Швецію. Оскільки Динамо достроково втратило шанси на вихід у плейоф Ліги Європи, то Україна не заробить потенційні бонусні очки у 1/16 фіналу турніру.

Ускладнює ситуацію те, що кіпрські клуби АПОЕЛ та Пафос, а також шведський Юргорден претендують на кваліфікацію до плейоф Ліги конференцій, де зможуть покращити становище своїх асоціацій.

Також Україну наздоганяє Угорщина, яка відстає на 0,9 бала, а місцевий Ференцварош може вийти у плейоф Ліги Європи.

Для збереження бодай цієї позиції бажано, щоб донецький Шахтар кваліфікувався до плейоф Ліги чемпіонів, посівши одне з 24 місць у турнірній таблиці.

kassiesa.net

Нагадаємо, що з наступного сезону чемпіон України не зможе отримати пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів. У разі збереження 23 сходинки переможець УПЛ розпочне свій шлях у першому кваліфікаційному раунді ЛЧ.