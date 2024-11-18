Інтер націлився на зіркового вінгера Ліверпуля

Міланський Інтер приєднався до числа клубів, які проявляють інтерес до вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзи.

Про це повідомляє The Mirror.

Гравець збірної Італії досі не може проявити себе на "Енфілді" після переходу с Ювентуса минулого літа за 12 мільйонів євро. Цим спробує скористатися президент Інтера Джузеппе Маротта, який готовий орендувати К’єзу в січні до кінця поточного сезону.

Раніше інтерес до вінгера приписували Мілану та Наполі, проте Ліверпуль поки що не готовий відпускати новачка команди.

У поточному сезоні 27-річний італієць відзначився 1 асистом у 3 матчах в усіх турнірах, провівши на полі сумарно лише 78 хвилин.

Трансферна вартість К’єзи оцінюється в 30 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2028 року.