Пантери перемогли Оболонь в 1-му турі другого етапу Вищої ліги
17 березня 2025, 15:25
ЖФК Пантери
У понеділок, 17 березня, відбувся матч 1-го туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд, в якому Пантери обіграли Оболонь.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиним та переможним голом у другому таймі відзначилася Оксана Білокур. Уманський клуб завдяки перемозі набрав 10 очок та залишився 8-м в турнірній таблиці. Оболонь з двома балами в активі продовжує йти останньою.
Чемпіонат України серед жінок
Вища ліга, 2-й етап, 17 березня
Пантери – Оболонь 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 54 Білокур
Нагадаємо, в останньому матчі першого етапу Пантери розгромно програли Ворсклі.