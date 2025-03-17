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Пантери перемогли Оболонь в 1-му турі другого етапу Вищої ліги

17 березня 2025, 15:25
Пантери перемогли Оболонь в 1-му турі другого етапу Вищої ліги
ЖФК Пантери

У понеділок, 17 березня, відбувся матч 1-го туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд, в якому Пантери обіграли Оболонь.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиним та переможним голом у другому таймі відзначилася Оксана Білокур. Уманський клуб завдяки перемозі набрав 10 очок та залишився 8-м в турнірній таблиці. Оболонь з двома балами в активі продовжує йти останньою.

Чемпіонат України серед жінок
Вища ліга, 2-й етап, 17 березня

Пантери – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 54 Білокур

Нагадаємо, в останньому матчі першого етапу Пантери розгромно програли Ворсклі.

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