Колос і Ворскла з розгромних перемог розпочали другий етап жіночого чемпіонату України

18 березня продовжився 1 тур другого етапу Вищої ліги України з футболу серед жінок.

Чинний чемпіон полтавська Ворскла з рахунком 3:0 перемогла Ладомир. У першому таймі за господарок забили Тетяна Левицька та Марина Шайнюк. На початку другого до розгрому справу довела нападниця збірної України Катерина Корсун.

У паралельному матчі між Колосом та Шахтарем фінальний свисток зафіксував ідентичний рахунок.

У ці хвилини триває поєдинок між Поліссям та ЕМС-Поділля (Вінниця). Ці команди грають у групі виживання. Після першого тайму рахунок 7:1 на користь житомирянок.

Футбол – Вища ліга-2024/25

Група за чемпіонство, 1 тур

Ворскла – Ладомир 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Левицька (16), 2:0 – Шайнюк (22), 3:0 – Корсун (55)

Колос – Шахтар 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Тян (25), 2:0 – Федоренко (28), 3:0 – Тян (40)

13:00 Полісся – ЕМС-Поділля

У Ворскли тепер 31 очко і перше місце в турнірній таблиці. Колос посідає другу сходинку, набравши за 1 бал менше.

Нагадаємо, вчора уманські Пантери мінімально здолали Оболонь.