Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Удінезе перевернув гру із Фіорентиною, Інтер обіграв Комо у 17 турі Серії А

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 23:38
Удінезе перевернув гру із Фіорентиною, Інтер обіграв Комо у 17 турі Серії А
Карлос Аугусто
x.com/Inter

У понеділок, 23 грудня, було зіграно два заключні матчі 17 туру чемпіонату Італії.

В першому поєдинку ігрового дня Удінезе здобув вольову перемогу на Артеміо Франкі. На гол Мойзе Кіна у першому таймі гості відповіли влучними ударами Лукки та Товена.

Завершили тур Інтер та Комо на Джузеппе Меацца. Господарі поля забили на початку другого тайму – Карлос Аугусто замкнув подачу з кутового, а крапку в матчі поставив Тюрам, блискавично вдаривши з кута карного майданчика у верхній кут воріт.

Чемпіонат Італії – Серія А
17 тур, 23 грудня

Фіорентина – Удінезе 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Кін, 8 (пен.), 1:1 – Лукка, 49, 1:2 – Товен, 57

Інтер – Комо 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Карлос Аугусто, 48, 2:0 – Тюрам, 90+2

Нагадаємо, днем раніше свій матч виграла Рома, в якому Артем Довбик забив гол та віддав результативну передачу.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Фіорентина Комо

Інтер

Інтер впевнено здолав Удінезе і вийшов у чвертьфінал Кубку Італії
Інтер познущався з Лаціо у матчі 16 туру Серії А
Ювентус може повторити неймовірне досягнення Серії А, яке вдалося лише 2 клубам
Лаціо – Інтер: де дивитися матч Серії А та хто фаворит протистояння
Тоналі хоче покинути Ньюкасл і повернутися в Італію

Останні новини