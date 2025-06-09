Арсенал може втратити форварда РБ Лейпцига, якого хоче перехопити Челсі

Арсенал ризикує прогавити можливість підписати форварда РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, на якого націлився Челсі.

Про це повідомляє Mirror.

"Каноніри" вже погодили умови особистого контракту з 22-річним словенцем. Проте англійці все ще не знають, чи готові вони викласти близько 60 мільйонів фунтів за футболіста.

Цим може скористатися Челсі, який збирається придбати ще одного нападника після того, як був оформлений трансфер Ліама Делапа з Іпсвіча.

У сезоні-2024/25 Беньямін Шешко взяв участь у 45 матчах, у яких забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.

Раніше з'явилася інформація, що Челсі оголосив про підписання французького захисника.