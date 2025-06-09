Челсі оголосив про підписання французького захисника

Центральний захисник Страсбурга та молодіжної збірної Франції U20 Мамаду Сарр став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Контракт із 19-річним захисником розрахований на вісім років – до літа 2033 року. Перехід Сарра Челсі узгодив зі Страсбургом ще у січні поточного року.

Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 14 мільйонів євро. Існує імовірність того, що Челсі відправить захисника в оренду в Страсбург ще на один сезон.

У поточній кампанії Сарр провів за Страсбург 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом. Влітку минулого року Страсбург віддав Ліону за Сарра 10 мільйонів євро. На рахунку захисника 2 матчі на збірну Франції U20.

Раніше повідомлялося про інтерес Челсі до голкіпера Мілана Майка Меньяна.