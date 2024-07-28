Челсі з Мудриком поступився Селтіку

Лондонський Челсі поступився шотландському Селтіку у товариському матчі у США.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вперше вийшов у стартовому складі під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески та був замінений на старті другої половини гри.

Товариський матч

28 липня

Челсі – Селтік 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 О'Райлі, 0:2 - 33 Фурухасі, 0:3 - 76 Пальма, 0:4 - 79 Джонстон, 1:4 - 89 Нкунку (пен)

Наступна контрольна зустріч Челсі відбудеться 1 серпня. Лондонці зіграють з мексиканським Клуб Америка.